وزير الخارجية اليونانى: اتفاقية تعيين الحدود تحترم العلاقات والقانون .. فيديو

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يدخر أى جهد فى سبيل تحقيق التقدم والنمو لمصر.





وأضاف وزير الخارجية اليونانى خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمع بينه وبين نظيره المصرى الوزير سامح شكرى ، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية يحتذى بها من إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى الاستقرار فى المنطقة.





وأكد نيكوس دندياس، أن العلاقات المصرية اليونانية تبدأ مرحلة جديدة وتم وضع الأساسيات الصحية لمواجهة التحديات لصالح شعبنا، وأشكر وزير الخارجية السفير سامح شكرى لهذا التعاون الوطيد واهتمامه لكى نصل لاتفاقية عادلة تعزز موقف الدولتين.