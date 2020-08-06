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وزير الخارجية اليونانى: اتفاقية تعيين الحدود تحترم العلاقات والقانون .. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 04:30 م
وزير الخارجية اليوناني
وزير الخارجية اليوناني
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شيرين عادل

قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يدخر أى جهد فى سبيل تحقيق التقدم والنمو لمصر.

وأضاف وزير الخارجية  اليونانى خلال كلمته بمؤتمر صحفى جمع بينه وبين نظيره المصرى الوزير سامح شكرى ، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية يحتذى بها من إطار القانون الدولى وتحترم العلاقات المجاورة وتساهم فى الاستقرار فى المنطقة. 

وأكد نيكوس دندياس، أن العلاقات المصرية اليونانية تبدأ مرحلة جديدة وتم وضع الأساسيات الصحية لمواجهة التحديات لصالح شعبنا، وأشكر وزير الخارجية السفير سامح شكرى  لهذا التعاون الوطيد واهتمامه لكى نصل لاتفاقية عادلة  تعزز موقف الدولتين.

وقد استقبل السفير سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الخميس  نظيره اليوناني نيكوس دندياس بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة ، وقد تناول اللقاء‏ بحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، تمهيدا لتوقيع اتفاق لتعيين الحدود البحرية بين البلدين.



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