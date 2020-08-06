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محافظات

محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:40 م
محافظ المنيا يراجع
محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ
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أيمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة التسع أنهت كافه الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حاله الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة والمزمع إجرائها يومي 11-12 اغسطس الجاري.

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة
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وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وأعلن المحافظ تجهيز (557) مركزا انتخابيا، موزعين على (757) لجنة فرعية، حيث تستقبل اللجان الانتخابية ( 3 ملايين و468 ألفا و 575 ) ناخب على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

وراجع “القاضي" مع مديري المديريات الخدمية كافة الإجراءات النهائية لعقد الانتخابات، حيث اطمئن على مدى الجاهزية، واستمع الى مقترحات واستفسارات الحضور، موجها بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وأكد ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" ، داعيا الى ضرورة المشاركة السياسية وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية ، لافتًا الى أن أبناء المنيا كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعى المواطن المنياوي في التعبير عن رايه بحرية مطلقة.

وقرر محافظ المنيا، الغاء كافة الاجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.

واكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شؤون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ
محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ
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