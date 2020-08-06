محافظ المنيا يراجع اللمسات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وعقد المحافظ اجتماعا اليوم الخميس مع رؤساء المراكز والمدن، وذلك لمراجعة اللمسات النهائية الخاصة بالانتخابات، وذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد ،اللواء عماد نواوة مساعد مدير الامن للشؤون المالية والإدارية والعقيد أركان حرب محمد حسن الكردي المستشار العسكري للمحافظة

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وجه المحافظ بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية من تعقيم ومستلزمات وقاية طبقا لتعليمات الهيئة، كما وجه المحافظ بإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة بالتنسيق بين رؤساء المدن ومديرية التضامن الاجتماعي.

وراجع “القاضي" مع مديري المديريات الخدمية كافة الإجراءات النهائية لعقد الانتخابات، حيث اطمئن على مدى الجاهزية، واستمع الى مقترحات واستفسارات الحضور، موجها بتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، وأكد ان المشاركة في الانتخابات "واجب وطني" ، داعيا الى ضرورة المشاركة السياسية وممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية ، لافتًا الى أن أبناء المنيا كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعى المواطن المنياوي في التعبير عن رايه بحرية مطلقة.