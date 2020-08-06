مدير أمن الغربية يعاين موقع انهيار منزل المحلة.. ويوجه بسرعة انتشال الضحايا

وصل منذ قليل اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية موقع انهيار منزل سكني بمنطقة الرجبي بمدينة المحلة الكبرى، موجها بسرعة انتشال الضحايا.





كانت منطقة الرجبي شهدت انهيار منزل سكني مكون من ٥ طوابق إثر حدوث تصدعات وشروخات مفاجئة فضلا عن أنباء عن وقوع ضحايا ومصابين من أبناء ٥ أسر.





وتلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول المحلة بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع الحادث.





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وانتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها لمتابعة الحادث.



