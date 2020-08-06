كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام المصري فى الدوري الممتاز

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة عشرة المؤجلة من الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل:





محمد أبو جبل في حراسة المرمى

محمود علاء ومحمود حمدي الونش وحازم إمام ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع

محمد حسن وإسلام جابر وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وحسام أشرف في خط الوسط.

مصطفى محمد في الهجوم.





بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود عبدالرحيم جنش وعمر السعيد ومحمد عنتر وكريم بامبو وكابونجو كاسونجو وأسامة فيصل ومحمد حسام وحاتم محمد ومحمد عبدالغني.