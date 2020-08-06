AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصر ترد على تركيا: أنقرة اعترضت على اتفاقنا مع اليونان دون معرفة تفاصيله

الخميس 06/أغسطس/2020 - 07:23 م
الاتفاق بين مصر واليونان
الاتفاق بين مصر واليونان
Advertisements
شيماء مصطفى
أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، عن استغرابه الشديد من الرد التركي على الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية.

وقال حافظ في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بالنسبة لما صدر عن الخارجية التركية بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم لتعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر واليونان.. فإنه لمن المستغَرب أن تصدر مثل تلك التصريحات والادعاءات عن طرف لم يطَّلع أصلًا على الاتفاق وتفاصيله".

وكانت وزارة الخارجية التركية زعمت في وقت سابق أن الاتفاقية التي وقعتها مصر واليونان حول ترسيم المساحات البحرية في حكم العدم بالنسبة لأنقرة.

وادعت الوزارة أن المنطقة المحددة ضمن الاتفاق المصري-اليوناني تقع في الجرف القاري التركي.

وكان سامح شكري وزير الخارجية، وقع اليوم الخميس، اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، من الجانب المصري، ووقع من الجانب اليوناني وزير الخارجية نيكوس دندياس.

وقال شكري، خلال اللقاء الذي جمعه مع نظيره اليوناني وأعقبه مؤتمر صحفي، إنه تم التوصل للاتفاق بعد سلسلة من المباحثات ويتفق مع قانون البحار واتفاقيات الأمم المتحدة.

وشدد شكري أن هناك تنسيقا حول مختلف المواقف الأقليمية محل الاهتمام المتبادل، لافتا أن الاتفاق يتيح الاستفادة من الثروات في المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

وأوضح شكري أن البلدين يجابهان التصرفات الداعمة للأرهاب، والتصرفات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي.

من جهته ذكر الوزير اليوناني أن اليوم تاريخي لأنه بعد خمس سنوات من افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أن 800  يوناني من العاملين في قناة السويس عام 1956 استمروا في العمل بعد قرار التأميم.

ووصف التوقيع بالتاريخي بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين حيث أنها تحترم كل قوانين البحار وتساهم في الاستقرار في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البرلمان الليبي يعلن دعمه لاتفاق الحدود بين إيطاليا واليونان

وزير خارجية اليونان يزور القاهرة الخميس.. توقعات بــ صفعة جديدة لــ بلطجي المتوسط بتوقيع اتفاق..ودندياس: ترسيم الحدود البحرية مع جيراننا هدف ثابت لنا

تقضي على أوهام أردوغان .. اليونان: القاهرة وأثينا بصدد توقيع اتفاقية بشأن الحدود البحرية

مصادر: توقيع اتفاق لترسيم الحدود بين مصر واليونان

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

اتفاق تاريخي.. تفاصيل مراسم توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

ترشيحاتنا

وسط الزغاريد.. عريس سوداني يحمل زوجته ويعبر بها السيول.. فيديو

أول تعليق من ريهام سعيد بعد ضبط المتحرشين بها.. شاهد

إحالة دعوى مطالبة محمد رمضان بـ25 مليون جنيه تعويضا للطيار الموقوف للخبراء

عدسة صدى البلد ترصد أعمال التطوير فى أرضية ملعب برج العرب.. فيديو

الدوري السعودي.. اجتماع عاصف في النصر بعد الهزيمة الكبيرة من الهلال

جيلي تطور سيارة جديدة مستوحاة من سيارات فولفو

AdvertisementS

تركيا تنفجر غضبا وتصدر بيانا بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

"استئناف طنطا" تؤيد إخلاء سبيل منار سامي فتاة التيك توك

رئيس الوزراء: انخفاض أعداد مصابي ووفيات كورونا ليس مبررا للتخلي عن الإجراءات الاحترازية

لطلاب الثانوية العامة.. 95% للطب البشرى.. 80% كلية الهندسة.. كل ما تريد معرفته عن تنسيق الجامعات الخاصة 2020

أقوى صفعة لأردوغان.. توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.. صور

التفاصيل الكاملة لـ حادث سقوط طائرة خاصة فوق مطار الجونة

إصابة الفنانة نانسى صلاح بـ انفجار بيروت.. صور

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

بينهم 350 طفلاً دون سن الـ 18.. تركيا ترسل 17300 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا

استجابة لـ صدى البلد.. مجلس الوزراء يحل مشكلة سيدة الأقصر وابنها من ذوي الاحتياجات الخاصة

ترامب يحدد موعد الحصول على لقاح كورونا

انهيار منزل مكون من ٤ طوابق بالغربية وأنباء عن سقوط ضحايا ومصابين..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو جديد لتدمير مكاتب مصمم الأزياء زهير مراد في انفجار بيروت.. شاهد

بعد تناول بقايا طعام في ثلاجة منزلها.. سيدة تسقط جثة هامدة فجأة لهذا السبب

نزلة البرد تساعد المناعة على قتل فيروس كورونا.. اعرف السر