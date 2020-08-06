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محافظات

كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:20 م
شهود عيان تروي كواليس
شهود عيان تروي كواليس مصرع 3 شباب
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البحيرة : قسم المحافظات
يسيطر هوس التنقيب عن الآثار وحلم الثراء السريع، على عقول عدد كبير من الأفراد الذين يريدون تحقيق أهدافهم دون بذل مجهود أو النظر إلي عواقب تلك الجريمة بل لا يترددون لحظة فى تنفيذ جرائم آخر سواء خطف أو  القتل  فى سبيل الحصول على تحقيق حلمه. 

في نفس السياق شهدت عزبة الجزيرة التابعة لمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، واقعة تنقيب عن آثار داخل بئر  بمنزل داخل العزبة، أسفرت عنها مصرع 3 أشخاص غرقًا. 

روي عبد الرحمن الجابوصي، أحد أهالي العزبة، تفاصيل الواقعة : " مايقرب من سنة قام شاب من خارج مركز أبو حمص من مركز إدكو بشراء منزل داخل العزبة و بعد فترة بدأ يتواجد بإستمرار و الحفر فيه بهدف تجديد المنزل القديم، و فوجئوا أهالي العزبة مساء أمس بسماع أصوات داخل المنزل و استغاثات، ثم وجود سيارة شرطة و إسعاف أمام المنزل". 


و أوضح :" بعد تجمع الناس أمام المنزل اتضح الأمر أن أصحاب المنزل قاموا بالتنقيب على الآثار وبعد الحفر ما يقرب  ١٧ مترا، نزل احد الموجودين البئر لم يخرج، قام الثاني بالنزول أيضا و لم يخرج، حتى قام الثالث لنزول لمعرفة سبب عدم خروجهم  وبعد ذلك ظهرت حالة من الرعب للموجودين وعلي الفور تم الاتصال بالنجدة والإسعاف وتم إنتشال الجثث من خلال قوات الإنقاذ النهري".

وأكد الجابوصى، أن واقعة التنقيب عن الآثار هي الأولي من نوعها في عزبة الجزيرة، لافتًا إلى أن هناك قرى مشهورة بالتنقيب على الآثار منهم قرية كوم عزيزة التي تتضمن العديد من الأماكن الأثرية وشهدت وقائع كثيرة تنقيب علي الآثار من أهالي القرية و من خارجها. 

و يذكر أن تلقي اللواء محمد والي  مدير أمن البحيرة ، إخطارا يفيد بمصرع ٣ أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل بئر بقرية الجزيرة التابعة لقرية الطلمبات دائرة مركز أبوحمص.. والمتوفون هم : السعيد عبدالقوى محمد عبدالقوى٣١ سنة من مركز ادكو، خميس سعد محمد الزيات ٣٥ سنه من مركز ادكو، سعد الصافى بلال ٣٢ سنة من مركز ادكو، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
كواليس مصرع 3 شباب أثناء التنقيب عن الآثار بالبحيرة
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