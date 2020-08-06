تعمل بالطاقة الشمسية.. وكيل زراعة البحيرة يتفقد مزرعة "الإيمان" للثروة الحيوانية بالمحمودية

قام المهندس محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، بزيارة مفاجئة لمزرعة "الايمان " في منشية المغازى بمركز المحمودية للوقوف على مدى جدية التعاقد مع وزارة الزراعة .





وأكد وكيل الوزارة أنه بناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة رفع كفاءة مزارع الإنتاج الحيواني من أجل سد الفجوة من اللحوم الحمراء تم المرور على مزرعة الايمان و تلاحظ ان المزرعة تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء وهى أحد المصادر المتجددة للطاقة، والتي تعدّ مصادر غير منتهية الإمدادات، ونظيفةً غير ملوثة للبيئة حيث تم زيارة غرفة التحكم وتفقد الاجهزه ، وأشاد وكيل الوزارة بتلك التجربة الناجحة كما تم زيارة مركز تجميع الالبان ووجه وكيل الوزارة بسرعة استصدار التراخيص الخاصة بمجمع الالبان بناء على القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020 .



وأعرب المهندس محمد الزواوى عن سعادته بهذا المشروع الذى ساهم فى توفير فرص عمل للشباب، ويأتي ذلك في إطار ترسيخ التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني في مصر وخلق فرص عمل للشباب وتشجيع صغار المربين للاتجاه إلى الاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني.



وأكد أننا وبناء على تعليمات الوزير نتابع عن قرب جميع مراحل رفع الكفاءة والتشغيل ولا نتوانى عن تذليل جميع الصعاب التي يواجهها المربين وكذلك القطاع الخاص والإستفادة بالتكنولوجيا المتطورة في تحقيق إضافة حقيقية إلى الإقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات .



وأشاد النائب بلال النحال عضو مجلس النواب بالمزرعة وأكد أن وزارة الزراعة متمثلة فى مديرية الزراعة بالبحيرة دائما تساعد وتقدم الدعم للمشروعات الحيوية بكافة مراكز المحافظ.



وفى نهاية الجولة توجه وكيل الوزارة بالشكر إلى القائمين على تلك المزرعة نظرا لنظافتها وإدارتها بأسلوب علمى بالإضافة الى استخدام أحدث الاجهزه المتطورة فى مجال الثروة الحيوانية خاصة وأنها تعد مزرعة نموذجيه تدار بأحدث الأساليب العلمية و هى حقا تجربة متميزة على ارض البحيرة .



ورافق وكيل الوزارة الدكتور مهندس محمد السيد نوار مدير عام الإدارة الزراعية بمركز دمنهور و المهندس عصام شمس رئيس قسم المشروعات و الدكتورة هند خضر رئيس قسم الدواجن و الدكتورة أميمة الجمل رئيس قسم الإحصاء والمهندسة جيهان أبو سمرة رئيس قسم الألبان بإدارة الانتاج الحيوانى بمديرية الزراعة.





ويأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بضرورة متابعة مزارع الثروة الحيوانيه ، خاصة التى حصلت على قروض من ضمن مشروع " ملء الفراغات " وتقديم كافة الدعم لهم من أجل مواصلة الانتاج لتوفير اللحوم والألبان للمواطنين .









وكذلك تعليمات اللواء هشام عبد الغنى أمنه محافظ البحيرة ، الذى يؤكد دائما ان محافظة البحيرة تعد واحدة من أفضل المحافظات إستثمارًا في هذا المجال لما تمتاز به من توافر الأيدي العاملة والمناخ المناسب، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية اللازمة لإنتاج الأعلاف، وتنوع بها مقومات الإستثمار ودعمه الدائم لتطوير كافة مشروعات الإنتاج الحيوانى بالمحافظة ومشروع البتلو، وخاصةً أن البحيرة تعد من أكبر المحافظات المنتجة للحوم .



