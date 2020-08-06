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محافظات

الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ

الخميس 06/أغسطس/2020 - 05:26 م
الشباب والرياضة بالبحيرة
الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات
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البحيرة : قسم المحافظات
أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، مبادرة تثقيفية بعنوان "هدفنا واحد و صوتنا واحد"، بهدف رفع الوعي لدي أعضاء برلمان الشباب بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية وحثهم على التصويت والمشاركة فى صنع القرار والتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ. 

أوضح إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المبادرة تهدف لتنفيذ 16 لقاء حواريا مع الشباب يحاضر فيها لفيف من أساتذة القانون، بحضور عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن تم  عقد اليوم الخميس ندوة بمركز شباب المحمودية.

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وأضاف أنه تم بالأمس تنفيذ  5 ندوات بمركز شباب واقد بإدارة شباب كوم حمادة، ومركز شباب كوم الفرج بإدارة شباب ابو المطامير، ومركز شباب الدلنجات بادارة شباب الدلنجات، ومركز شباب مدينة بدر بإدارة شباب بدر، ومركز شباب الامام مالك بإدارة شباب وادي النطرون. 

من جانبه أشاد اللواء هشام آمنة بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة  بهدف الوصول إلي مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع مع التركيز على القضايا الراهنة وتوسيع مدارك الشباب نحوها
الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ
الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ
الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ
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