الشباب والرياضة بالبحيرة تطلق مبادرة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ

أطلقت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحيرة ، مبادرة تثقيفية بعنوان "هدفنا واحد و صوتنا واحد"، بهدف رفع الوعي لدي أعضاء برلمان الشباب بأهمية المشاركة الفعالة والإيجابية في العملية الانتخابية وحثهم على التصويت والمشاركة فى صنع القرار والتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ. تثقيفيةالفعالة والإيجابية





أوضح إبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحيرة، أن المبادرة تهدف لتنفيذ 16 لقاء حواريا مع الشباب يحاضر فيها لفيف من أساتذة القانون، بحضور عدد كبير من الشباب على مستوى المحافظة للتوعية بأهمية انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أن تم عقد اليوم الخميس ندوة بمركز شباب المحمودية.





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وأضاف أنه تم بالأمس تنفيذ 5 ندوات بمركز شباب واقد بإدارة شباب كوم حمادة، ومركز شباب كوم الفرج بإدارة شباب ابو المطامير، ومركز شباب الدلنجات بادارة شباب الدلنجات، ومركز شباب مدينة بدر بإدارة شباب بدر، ومركز شباب الامام مالك بإدارة شباب وادي النطرون.



