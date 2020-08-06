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تعليم

شاهد.. زحام كبير لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة

الخميس 06/أغسطس/2020 - 01:37 م
طلبات التظلم على
طلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة
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البحيرة : قسم المحافظات
بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة اليوم الخميس، تلقي أول طلبات التظلم من طلاب وطالبات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠ ،  بمدرسة عاشور العبد العامة بنين بمدينة دمنهور، لمدة ١٥ يومًا. 

وتوافد الطلاب والطالبات الثانوية العامة وأولياء الأمور  إلي مقر تقديم التظلمات، لتقديم أوراق التظلمات الخاصة بالمواد الدراسية المتضررين من نتائجها، وسط إجراءات احترازية مشددة من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نسبة نجاح الثانوية العامة بلغت 81.5%. 

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2020 الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة  امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو،و أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو،  اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية. 

جدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة لعام ٢٠٢٠، المقرر لهم الامتحانات في محافظة البحيرة 30 ألف و876 طالبًا وطالبة. 

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شاهد.. زحام كبير لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة
شاهد.. زحام كبير لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة
شاهد.. زحام كبير لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة
شاهد.. زحام كبير لتقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2020 في البحيرة
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