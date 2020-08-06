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رئيس المنطقة الاقتصادية: 6 موانئ و4 مناطق صناعية شرق وغرب قناة السويس| فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 09:20 م
قناة السويس
قناة السويس
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اسراء صبري
قال يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن القناة شريان مهم في مصر، متابعا: المنطقة الاقتصادية قائمة على قناة السويس والقناة الجديدة.

وتابع خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن منذ 5 سنوات كان الوضع مختلفا تماما عما هو عليه اليوم، حيث لدينا 6 موانئ 3 متواجدة على شاطئ البحر المتوسط، و3 أخري على شاطئ البحر الأحمر، وذلك بالإضافة إلى وجود 4 مناطق صناعية.


وواصل قائلا: الـمناطق الصناعية متواجده في بورسعيد والقنطرة غرب وشرق الإسماعيلية والعين السخنه، معقبا: المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية الاقتصادية تتراوح مابين 460 كيلو مترا مربعا، مشددا على أن تلك المساحات تتواجد غرب وشرق القناة.

وأوضح أن ميناء شرق بورسعيد تم تطويره منذ 5 سنوات، ومع وجود الإنفاق شمال وغرب القناة أدى ذلك لقصر زمن الرحلة التي كانت تستغرقها الحاويات من 11 و18 ساعة إلى 12 أو 20 دقيقة بالكثير.


وأضاف أن في القريب العاجل ستعمل الإنفاق على مدار الـ24 ساعة، متابعا: ميناء شرق بورسعيد من أحد الموانئ العالمية.

وفيما يخص المنطقة اللوجستية لميناء شرق بورسعيد، أوضح أن المنطقة لديها خصائص تربة معينه، متابعا: تخطينا الآن مرحلة تحسين وحقن التربة وأصبح لدينا حوالي 3 مليون متر جاهزين حاليا.
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