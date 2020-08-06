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توك شو

أحمد موسى: قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة حركة التجارة العالمية.. فيديو

الخميس 06/أغسطس/2020 - 10:19 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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محمود محسن
قال الإعلامي أحمد موسى أنه اليوم تحل الذكرى الخامسة على الاحتفال على افتتاح قناة السويس الجديدة، مؤكدا أنه سيتم الكشف عن كواليس افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن قناة السويس الجديدة كانت هامة لمصر والعالم، ولحركة التجارة العالمية.

وتابع مقدم برنامج على مسئوليتي أن القناة ساهمت بشكل كبير في زيادة دخل مصر، فبعد أن كان دخل القناة 4 مليار دولار في عام 2014 زاد ووصل إلى رقم كبير.

وأردف مقدم برنامج على مسئوليتي: "أصبح لنا اليوم وضع اقتصادى وتنمية ومشروعات اقتصادية واعدة".
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