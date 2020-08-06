أحمد موسى: انفجار بيروت يتشابه مع قنبلة هيروشيما عام 1945.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى إن العالم انتفض بعد انفجار بيروت، مؤكدا أن الانفجار المروع في بيروت يتشابه مع تفجير هيروشيما عام 1945.





وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي تقديم عبر فضائية صدى البلد أنه خلال الحرب العالمية الثانية، انتصرت أمريكا مع فرنسا والصين وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وأصبح لديهم عضوية دائمة فى مجلس الأمن وبيدهم مصير العالم.





وأشار موسى إلى أن ما حدث في لبنان جراء هذا الانفجار الضخم وما خلفه من سحابة ضخمة يتشابه مع القنبلة التي القتها أمريكا على اليابان.



