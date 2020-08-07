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ديني

لمغفرة الذنوب.. هل صح عن النبي حديث قراءة سورة الدخان يوم الجمعة؟

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 02:30 ص
هل صح عن النبي حديث
هل صح عن النبي حديث قراءة سورة الدخان يوم الجمعة
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محمد شحتة
ذكر العلماء أنه لم يصح حديث في فضل قراءة سورة الدخان ليلة الجمعة، وأن حديث «من قرأ حم الدخان في ليلة الجمعة غُفر له»رواه الترمذي ، وضعفه العلماء.

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة، وهكذا قال أيوب، ويونس بن عبيد، وعلي بن زيد.

فضل قراءة القرآن
روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخارى.

وقراءة القرآن عبادة كما أن النظر فى المصحف عبادة أيضًا، وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب المنع، بل يوجب زيادة الأجر، إذ فيه زيادة فى العمل من النظر فى المصحف، والقاعدة الشرعية أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد، والمقصود هو حصول القراءة، فإذا حصل هذا المقصود عن طريق النظر فى مكتوب كالمصحف كان جائزًا.
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