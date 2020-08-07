شيخ بالإفتاء يخرج عن شعوره بسبب سؤال أحد الأشخاص.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما هو عقاب ابن سب الدين لأبيه، مما أدى إلى تعصب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السائل قائلا "ده في ورطة كبيرة بعد ارتكابه هذا الذنب وكبيرة من الكبائر".





وقال أمين الفتوى، إن هذا الابن أصبح في ورطة عظيمة مع الله سبحانه وتعالى، فقد اعتدى على أبيه وشتم وسب الدين، منوها أن عقوق الوالدين هو أكبر الكبائر.





وتابع: كما أن سب الدين على خطر الخروج من الإسلام، ولكن لا نقول بذلك أنه قد خرج من الملة، أي على حافة الكفر.





وأشار إلى أن هذا الابن قد يكون أشقى خلق الله في هذه اللحظة بسبب فعلته هذه، مناشدا هذا الابن أن يستغفر الله و يسترضي والده حتى يعفو عنه