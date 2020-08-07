19 أغسطس.. انتهاء التقديم لمسابقة وظائف التنمية المحلية للمرة الثانية

تنتهي مدة التقديم لمسابقة وظائف قيادات وزارة التنمية المحلية، والتي تم مدها للمرة الثانية لمدة 15 يوما في 19 أغسطس الجاري، وجاء مد التقديم نظرا للاقبال الشديد علي التقديم وحرص وزارة التنمية المحلية على ضخ دماء جديدة في المحليات.





وتأتي المسابقة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية و طبقًا للدرجات الوظيفية الواردة علي موقع بوابة الحكومة المصرية ( jobs.gov.eg ).









وكان قد تلقت الوزارة حوالي ١٧٥٠ طلبًا من الراغبين فى التقدم للمسابقة وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة علي الإنترنت ( www.mld.gov.eg ) حتي نهاية يوليو الماضي.









وأكد وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة علي توسيع قاعدة الاختيار للقيادات الجديدة وإعطاء فرصة لأكبر عدد من الراغبين للتقدم لتلك المسابقة بما يساعد في اختيار أفضل العناصر وضخ دماء جديدة في منظومة العمل المحلي قادرة علي العطاء والعمل بتفاني وإخلاص خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والحصول علي رضاهم عن الخدمات المقدمة من المحليات.









ويقتصر التقديم علي التقديم إلكترونيًا علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة فيما يخص فيروس كورونا المستجد.