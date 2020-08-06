مميش: التاريخ سيذكر قرار الرئيس بإنشاء قناة السويس الجديدة بوقت صعب.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق إنه يشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي البطل صاحب فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة، متوجها بالشكر لكل يد عملت فيها وكل يد مولتها.





وأضاف مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد أن الفكرة والتمويل والتنفيذ مصري، مشيرا إلى أنه كان أول عمل بعد ثورة 30 يونيو مما أثبت أن المصريين قادمون بقوة.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق أن التاريخ سيذكر أن الرئيس السيسي اتخذ قرارا بوقت صعب واختصر التنفيذ من 36 شهرا (3 سنوات) إلى سنة، مؤكدا أن هذا القرار لم يكن سهلا.





وأشار مميش إلى أنه في عام 2012 كان قائد القوات البحرية وتواصل مع رئيس قناة السويس الفريق فاضل وتلقى اتصالا من رئيس الهيئة بتوقف العمل بقناة السويس بسبب شحط إحدى السفن فى بورسعيد.



