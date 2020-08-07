تعرف على سعر كمامة كيت ميدلتون الذي أثار الجدل

خرجت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج مؤخرًا لزيارة بنك الأطفال الذي يوفر مستلزمات الأطفال الأساسية للأسر الضعيفة في جنوب يوركشاي، ما لفت الانتباه لقناع الوجه الزهري الذي ارتدته دوقة كامبريدج.





كانت هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها في حدث ملكي مرتدية القناع.





قناع الوجه المصمم مصنوع من قماش مطبوع من Liberty London يسمى "حرية الفلفل". نمط الأزهار الوردية وفقا لـindianexpress.





إنه قناع قطني مزدوج الطبقات مع طبقة إضافية من مادة غير منسوجة شبه منفذة لمنع انتشار الجراثيم. حلقات الأذن مرنة بينما يأتي القناع بخمس عبوات فلاتر.





أصبح قناع الوجه منذ ذلك الحين مشهورًا جدًا وتم بيعه.





وكان سعر قناع الوجه لـ Kate هو 15 جنيهًا إسترلينيًا (1480 روبية) من Amaia على الإنترنت. يتوفر حاليًا بحجم الأطفال مقابل 12 جنيهًا إسترلينيًا (1148 روبية).



