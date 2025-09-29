قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد حسم القمة أمام الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
النيابة الإدارية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة السوار الأثري
مصدر أمني مسؤول: مصر وقطر سلمتا حركة حماس المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار بغزة
الخارجية السورية تعتذر لمصر عما حدث في مظاهرات دمشق
بعد الفوز على الزمالك.. موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بالدوري المصري
أيمن منصور: الزمالك عانى بدنيًا أمام الأهلي.. والنحاس تفوق على فيريرا
القمة حمرا.. 3 أهداف و4 كروت والنينجا يقلب الطاولة على الزمالك وإصابة نجم الأهلي
هدنة غزة بين النفي والتأكيد.. هل تسلمت حماس نص خطة ترامب للسلام
وزير الشؤون النيابية: رئيس الجمهورية طلب إيجاد خيارات وبدائل كثيرة عن الحبس الاحتياطي
ملثم يتجول بطعام مسمم.. ذعر في حدائق الأهرام بعد زعم تسميم 500 كلب والأمن يفحص
وليد صلاح الدين: الأهلي أثبت أنه الأقوى في إفريقيا والقمة قدمت صورة مشرفة للكرة المصرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

لا جديد.. مهيب عبد الهادي يعلق على فوز الأهلي أمام الزمالك

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
سارة عبد الله

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على فوز النادي الأهلي أمام الزمالك في لقاء القمة بالدوري الممتاز.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك: “لا جديد الأهلي هو الأهلي يا رجالة”.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتألق محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى فى إنقاذ مرماه من أول أهداف الزمالك الذى كاد يسجله عدي الدباغ  بعد هجمة مرتدة سريعة من لاعبي الزمالك بدأها خوان بيزيرا الذي مرر الكرة لعدي الدباغ الذي انفرد بالكرة ومن ثم سددها من داخلو منطقة الجزاء.

وأهدر ناصر ماهر هدف تقدم الزمالك في شباك النادي الأهلي في الدقيقة العاشرة بعد  تمريرة رائعة من لاعب الزمالك آدم كايد خلف مدافعي الأهلي ذهبت إلى ناصر ماهر الذي انفرد بها ومن ثم سددها من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب القائم الأيسر.

 وفى الدقيقة 12 أرسل طاهر محمد طاهر كرة عرضية كاد حسام عبد المجيد مدافع الزمالك أن يسجل هدف بالخطأ فى مرماه.

قرر الحكم الإسباني سيزار سوتو جرادو اعادة ركلة جزاء الزمالك، بعدما أهدرها عبد الله السعيد وتصدي لها الشناوي، وذلك بعد ما قام أحد لاعبي الأهلي بالدخول منطقة الجزاء أثناء تنفيذها.

ونجح حسام عبد المجيد في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة ٣٠ من ركلة جزاء.

 والغي حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عودة حكم اللقاء والتأكد من الفار ليشير عدم صحة ركلة الجزاء بعد احتساب الحكم الاسبانى سيزار سوتو ركلة جزاء لصالح الأهلي بداعى ارتطام الكرة بيد محمود بنتايج لاعب الزمالك فى الدقيقة 45 من عمر المباراة.

وحصل ناصر منسي على بطاقة صفراء  بعد تدخل قوي على لاعب الأهلي ياسين مرعي في منتصف ملعب الأهلي.

ونجح حسين الشحات في إحراز هدف التعادل في الدقيق ٧٢ بعد مرواغة داخل منطقة الجزاء من محمد شريف ومن ثم مررها إلى داخل منطقة الجزاء ذهبت إلى حسين الشحات الأخير سددها سكنت يسار المرمى.

وتمكن محمود حسن تريزيجية من إحراز هدف التقدم  في الدقيقة 78 من ركلة جزاء.

الحادث

وفاة شخصين فى حادث انقلاب سيارة بالتجمع

جنازة الشيخ خلف

لمدة 4 ساعات.. نعش الشيخ خلف يوجه حامليه لزيارة منازل 3 قرى قبل الذهاب للمدافن بأسيوط

انهيار للسلم الداخلي

تحرك عاجل من وزارة الإسكان بشأن العقار 18 بالحي السادس بـ6 أكتوبر| تفاصيل

عادل إمام

حقيقة صورة عادل إمام فى مكة أمام الكعبة لأداء مناسك العمرة

المجني عليها والمتهمون

اتلمينا عليها وضربناها .. اعترافات أسرة سحلت طالبة الهرم أمام مدرستها

القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

رددوا شعارات ضد مصر.. القبض على متظاهري الجامع الأموي في سوريا

.امرأة صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

معجزة من أعماق البئر.. صينية تتحدى الموت 54 ساعة بين الظلام والأفاعي

دفن الميت

إلحق النعش بيجري لوحده.. فيديو يثير الجدل وشيخ بالأوقاف: بدع تضر بالإسلام

بالصور

الصين تطلق نظاما جديدا لتنظيم تصدير السيارات الكهربائية بداية 2026

تفاحة كل يوم .. ماذا يحدث لجسمك عندما تأكلها؟

هل يحبك حقًا؟ 11 دليلا يكشف عمق مشاعر شريك حياتك

لأكل العيش .. هيونداي أكسنت موديل 2011 بهذا السعر

المتهم

هدده بالإيذاء.. ضبط سائق تعدى على آخر في الإسكندرية

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب | ترامب وإنهاء حرب غزة.. هل ينجح أم هناك لُعبة جديدة؟

عبد الفتاح النادي

عبد الفتاح النادي يكتب: حكمة الرئيس السيسي.. لا نغامر ولن نفرط!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تربية المهد

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 55 عاما وناصر.. فكرة لا تموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أزمة خطاب أم خطاب الأزمة؟!

