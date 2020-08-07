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رياضة

بشرى سارة لـ جماهير الأهلي قبل مباراة إنبي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 01:31 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خضع لفحص طبي تحت قيادة خالد محمود، طبيب الأحمر.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن أيمن أشرف سيلحق بمباراة إنبي المقرر لها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ15.

وأضاف: "أيمن أشرف تعرض لالتواء في الكاحل يوم الثلاثاء ولكن تعافى من الآلام ولكن يخوض تدريبات منفردة على أن يشارك في تدريب الفريق غدًا وإعلان جاهزيته للمباراة بشكل رسمي".

وأتم: "بذلك تنتهي الأزمة الدفاعية في الأهلي حيث يلعب أيمن أشرف بجانب محمود متولي في قلب الدفاع".
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