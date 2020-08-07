شاهد.. لحظة انتشال 6 أشخاص من أنقاض انفجار مرفأ بيروت

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة انتشال 6 أشخاص كانوا موجودين أسفل أنقاض مرفأ بيروت، الذي انفجر يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف.





وقالت صحيفة "النهار" اللبنانية إن أهالي المفقودين تبلّغوا وصول إحدى فرق الإنقاذ إلى تحت مبنى الاهراءات، وتجري محاولة لسحب 6 اشخاص أحدهم داخل مصعد، وجميعهم مجهولو المصير.





ويظهر المقطع المصور محاولات فرق الانقاذ لتخليص العالقين تحت الحطام على أمل أن يكونا أحياءً.





يأتي ذلك بعدما أعلن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.





وكان مصرف لبنان المركزي، قد جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.