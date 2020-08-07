للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الوضع الصحي في مصر أصبح تحت السيطرة، موضحا أن أى أجنبى قادم إلى أى مطار غير المطارات الثلاثة المصرح لها بالسياحة، أن يأتي ومعه شهادة بأنه خالى من كورونا "البى سى أر".





وأشار سعد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى، أنه لابد أن تكون شهادة "البى سى أر" صادرة قبل قدومه بثلاثة أيام على الأكثر؛ لافتا أن هذا الإجراء سيطبق على الأجانب القادمين إلى مصر وليس المصريين، والمصريون غير مطالبين بهذه الشهادة.





ونوه سعد أن الثلاثة مدن المفتوحة للسياحة، فالقادمون إليها ملتزمون بعدم مغادرتها وإذا أراد أن ينتقل إلى محافظات أخرى عليه أن يحضر شهادة بى سى أر بخلوه من فيروس كورونا ويتم تطبيق ما يطبق على الأجانب القادمين إلى المطارات الأخرى.





وأكد: أن أي مصري عائد من الخارج غير مطابق بتقديم أي شهادات أثناء عودته إلى البلاد والمطالبون فقط هم الأجانب، نحن لا نريد أن نفقد ما وصلنا إليه من وضع صحى ووضع كورونا لم ينته ولن ينتهى إلا بعد الوصول إلى علاج لكورونا، وشهادة الـbcr هي إجراء وقائى يؤثر بالتأكيد على حركة السياحة وسيتم تطبيقه خلال أسبوع.





وتابع: نعترف أن الوضع أصبح قاسيا على أصحاب قاعات الأفراح لطول المدة ونعلم أنهم يعانون ولكن الوضع الاستثنائى أجبرنا أن نجعلهم آخر فئة نسمح لهم بالعودة إلى العمل وإن شاء الله الفترة القادمة ستشهد مراجعة لأوضاعهم وربما يكون هناك إجراءات إيجابية تجاههم، ولم يعد لدينا أنشطة معلقة غير قاعات الأفراح ودور المناسبات.





وأكد: أنه إذا استمر المواطنون على درجة الحذر ستظل الأعداد فى الانخفاض حتى الوصول إلى صفر إصابات بكورونا، ولكن إذا أحس المواطن بالثقة الزائدة من الممكن ان تتزايد أعداد المصابين مرة أخرى والانخفاض التدريجى مقترن بسلوكيات المواطنين.