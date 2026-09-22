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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

علي جمعة: سيدنا رسول الله ﷺ علِّمنا السعادة والفرح وحاجات النفس

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن سيدنا رسول الله ﷺ كان يُعلِّمنا السعادة، ويُعلِّمنا الفرح. دخل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مرةً، فوجد جاريتين تغنيان بغناء يوم بُعاث، وهو يوم من أيام الأنصار في الجاهلية، ورسول الله ﷺ مُغطٍّ وجهه، فظن سيدنا أبو بكر أن سيدنا رسول الله ﷺ نائم، فنهاهما، فكشف رسول الله ﷺ عن وجهه وقال: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ؛ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ».

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واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فيما أخرجه البخاري في كتاب العيدين:قالت «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتُرُنِي، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ». وكان الأحباش يلعبون في المسجد بحرابهم، في صورة تشبه ما نعرفه من لعبة التحطيب عندنا في الصعيد. وفي رواية: فزجرهم سيدنا عمر رضي الله عنه، فقال النبي ﷺ: «دَعْهُمْ، أَمْنًا بَنِي أَرْفِدَةَ»؛ يعني: اطمئنوا. وكان ما يصدر من الصحابة من ذلك بدافع محبتهم لرسول الله ﷺ وحرصهم عليه، ولكنه ﷺ كان يُعلِّمهم الصواب ويُعلِّمهم الصحيح.

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أيضًا، فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، قالت: «وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِي يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي حَتَّى أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ». وفي الحديث: «فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، حَرِيصَةً عَلَى اللَّهْوِ». رضي الله تعالى عن الصديقة بنت الصديق.

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ». فقال ﷺ مداعبًا لها: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟». قالت: بَنَاتِي -عرائس-. ورأى بينهن فرسًا له جناحان من رقاع، فقال: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟». قالت: فَرَسٌ. قال: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟». قالت: جَنَاحَانِ. قال: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟». قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلًا لها أجنحة؟ قالت: «فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ ﷺ».

وفيما أخرجه البخاري عن سلمة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ﷺ على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق -أي: يتدربون على الرمي بالسهام- فقال: «ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ؛ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا، وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ». فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله ﷺ: «مَا لَكُمْ؟». قالوا: وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ فقال ﷺ: «ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ».

وعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي ﷺ في سفر، قالت: «فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي، فَقَالَ: هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ».

هكذا كان سيدنا رسول الله ﷺ يُعلِّمنا السعادة والفرح، ويراعي حاجات النفس وأحوال الناس وأعمارهم، ويُقرُّ من اللهو والرياضة والملاطفة ما كان مباحًا، ويُعلِّم أصحابه وأهل بيته الصواب في رحمةٍ ورفقٍ وجمال.

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