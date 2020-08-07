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الفريق مهاب مميش: احتفالية قناة السويس الجديدة لم تكلف خزينة الدولة أي مليم

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:21 ص
الفريق مهاب مميش
الفريق مهاب مميش
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البهي عمرو
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن احتفالية قناة السويس الجديدة لم تكلف خزينة الدولة أي مليم، موضحًا أنه تواصل مع رجال الأعمال المصريين و الاصدقاء وقاموا بتمويل الاحتفالية.

وأضاف الفريق مهاب مميش خلال لقاء له لبرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة احتفالية قناة السويس الجديدة أقل من 50 مليون جنيه.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس السابق أن التمويل التى تم تجميعه من رجال الأعمال غطى الاحتفالية وتبقى منه، مؤكدًا أن الجميع كان يسعى للمشاركة.

وأشار مميش إلى أن تكلفة احتفالية قناة السويس الجديدة لم تمس ميزانية حفرها، ولا خزينة الدولة.

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن احتفالية قناة السويس الجديدة قدمت عرضًا بحريًا متنوعًا رائعًا، وأن ارتداء الرئيس عبد الفتاح السيسي الزي العسكري فى احتفالية قناة السويس الجديدة رسالة للعالم بأن مصر قوية.

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