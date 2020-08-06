مميش: الرئيس كلمني الساعة 6 صباحا لتنفيذ فكرة قناة السويس الجديدة.. فيديو

أكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق انه شعر بالخوف من عرض فكرة انشاء تراك موازي لقناة السويس، على جماعة الاخوان حتى لا ينسبوا الفكرة لأنفسهم لان الفكرة كانت فى عام 2012.





وأضاف مميش خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي عبر فضائية صدى البلد: " عندما تولى الرئيس السيسي المسئولية عرضت عليه الفكرة وسمعها مني وعلق عليها قائلا متشكرين" ولم يضف أي تعليق.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس السابق: بعدها بيوم تلقيت مكاملة هاتفية الساعة السادسة ونصف صباحا من الرئيس السيسي وأكد لى انه لم ينم بسبب فكرتي وأكد لى انها قابلة للتنفيذ.





وأشار مميش إلى أنه حدد مجموعة عمل من مديرى هيئة القناة ورؤساء الأقسام وعدد من شباب إدارة التخطيط والبحوث لمناقشة الفكرة والاستماع إلى كل الآراء المتخصصة ودراسة المشروع من جميع الجوانب والتكاليف والنتائج فى ظل معارضة البعض للفكرة داخل فريق العمل.



