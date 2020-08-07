AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرازيل.. وفيات فيروس كورونا تقترب من الـ100 ألف حالة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء أمس الخميس تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1237 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.

وسجلت البرازيل أول إصابة مؤكدة في 26 فبراير في ساو باولو وأول وفاة في 16 مارس، في هذه المدينة الكبيرة في البلاد.

وأصبحت البرازيل، في يونيو، ثاني الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الولايات المتحدة، ومن المتوقع تجاوز عتبة المئة ألف وفاة في نهاية الأسبوع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجاوزت أمريكا وإسبانيا.. البرازيل تسجل أكثر من 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

البرازيل: وفيات كورونا تجاوزت 60 ألفا بعد تسجيل 1038 وفاة جديدة

البرازيل تسجل 1017 وفاة بـ كورونا خلال 24 ساعة

البرازيل: تسجيل نحو 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و1233 وفاة

لـ اليوم التاسع .. الولايات المتحدة تسجل أكثر من 60 ألف إصابة كورونا في 24 ساعة

البرازيل تسجل 55891 إصابة و1156 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

حريق في محطة قطار الحرمين بجدة.. فيديو

انتشال 7 جثث من ضحايا المنزل المنهار بالمحلة وصرف تعويضات لأسرهم .. صور

شيخ بالإفتاء يخرج عن شعوره بسبب سؤال أحد الأشخاص.. فيديو

جنة فوق المنازل.. نجع عون أشهر القرى المخصصة في زراعة الأسطح بالبحيرة

بسبب جائحة كورونا.. شركة طيران تعلن عن رحلة جوية مميزة إلى اللامكان

حكم كتابة الرجل أملاكه باسم أبنائه لحرمان أشقائه بعد مماته .. أمين الفتوى يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور

ماكرون يطالب بإجراء تحقيق دولي في انفجار بيروت .. الرئيس الفرنسي للبنانيين: أنا هنا لمساعدتكم .. وباريس لن تمنح شيكا على بياض لقادتكم دون إصلاح .. صور

دولة جديدة تقرر الاستعانة بـ كلاب مدربة لرصد مصابي كورونا بدقة وسرعة