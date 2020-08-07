البرازيل.. وفيات فيروس كورونا تقترب من الـ100 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل مساء أمس الخميس تسجيل 53139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1237 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وطبقا لبيانات الوزارة، فقد سجلت البرازيل 2912212 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء.





وذكرت الوزارة أن الحصيلة الرسمية للوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفعت إلى 98493 حالة، في ثاني أسوأ تفش لفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.





وسجلت البرازيل أول إصابة مؤكدة في 26 فبراير في ساو باولو وأول وفاة في 16 مارس، في هذه المدينة الكبيرة في البلاد.



