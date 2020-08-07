AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل 37 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:33 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
قالت لجنة الصحة العامة في الصين اليوم الجمعة إن السلطات سجلت 37 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم السادس من أغسطس دون تغير عن اليوم السابق.

ووفقا لبيان اللجنة، فإن عشرا من الحالات الجديدة وافدة من الخارج مقارنة مع سبع حالات في اليوم السابق.

وسجلت اللجنة أيضا 14 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 20 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات في الصين حتى السادس من أغسطس 84565 حالة. 

وأشارت اللجنة إلى أن عدد الوفيات بمرض كوفيد-19 المسبب لفيروس كورونا لا يزال عند 4634.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البحرين تسجل 406 إصابات جديدة بفيروس كورونا

4 حالات بدون أعراض.. الصين تسجل إصابة واحدة مؤكدة بـ فيروس كورونا

البحرين تسجل 444 إصابة كورونا جديدة وشفاء 288 حالة

استمرار الزيادة في بكين.. الصين تسجل 49 إصابة جديدة بكورونا

البحرين تسجل 317 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة

البحرين تسجل 469 إصابة جديدة بـ كورونا.. والوفيات تصل لـ 47 حالة

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي.. الإصابات تضرب الأحمر.. ورمضان صبحي يثير الرعب.. وعدلي القيعي يرد على مصطفى يونس

تبديل المراكز وتغيير طريقة اللعب سبب تفوق كارتيرون على العشري فى لقاء الزمالك والمصرى

للأجانب ..الحكومة تعلن تفاصيل منع دخول مصر بدون تحاليل كورونا

أهم الأخبار .. تحذير للمصريين بسبب كورونا .. النار تحاصر العالم .. صفعة جديدة لـ تركيا

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يعلن عدم ظهوره على قناة الزمالك.. عرض جديد من الأهلي لحسم صفقة رمضان صبحي

إصابة أمير سعودي بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب طرق الهجرة.. سودانيون يتشبثون أسفل سيارة من فرنسا إلى بريطانيا.. صور

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

لبنان على حافة مجاعة.. مواطنون يمسحون دموع بيروت بعد الانفجار الهائل .. صور