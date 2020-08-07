AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد الموافق 30/8/2020، فى تسليم 336 وحدة سكنية (14 عمارة – أكواد 211، و311، و421)، بالمرحلة الثانية، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور: تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهى جاهزة للتسليم للحاجزين من يوم الأحد 30/8/2020، على مدار 14 يوم عمل، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال خطابات للحاجزين، وإخطارهم بموعد بدء التسليم.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس أحمد عمران، أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور (سوق العبور)، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك، وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، وأصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، وأصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، وصورة إيصال سداد الوديعة.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 61، يوم 30/8/2020، ووحدات العمارة رقم 62، يوم 31/8/2020، ووحدات العمارة رقم 63، يوم 1/9/2020، ووحدات العمارة رقم 64، يوم 2/9/2020، ووحدات العمارة رقم 65، يوم 3/9/2020، ووحدات العمارة رقم 66، يوم 6/9/2020، ووحدات العمارة رقم 87، يوم 7/9/2020، ووحدات العمارة رقم 88، يوم 8/9/2020، ووحدات العمارة رقم 91، يوم 9/9/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم 10/9/2020، ووحدات العمارة رقم 93، يوم 13/9/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم 14/9/2020، ووحدات العمارة رقم 95، يوم 15/9/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم 16/9/2020.
وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور
وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور
وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور
وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور
وزير الإسكان: الأحد 30 أغسطس الجارى بدء تسليم 336 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية بـ"دار مصر" بمدينة العبور.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد .. بدء تسليم 912 شقة بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر بالشيخ زايد

بدء تسليم شقق جنة بالشيخ زايد لأصحابها

وزير الإسكان : الأحد 21 يونيو.. بدء تسليم 624 وحدة سكنية بمشروع "دار مصر" بالقاهرة الجديدة

على مراحل .. بدء تسليم 630 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بـ دمياط الجديدة

بإجمالي 480 شقة.. بدء تسليم وحدات الإسكان المميز بدمياط الجديدة

بشرة خير.. مواعيد تسليم 480 وحدة سكنية بالمشروع المتميز بدمياط الجديدة

ترشيحاتنا

ترامب يقرر وقف التعامل مع مالكي تيك توك

الأسوأ لم يأت بعد.. بيل جيتس يحذر من كارثة بحجم 5 أضعاف وفيات كورونا

الليرة التركية تنهار.. تراجع عملة أردوغان 22% خلال العام الجاري فقط

حدث ليلًا.. ترامب يوقف التعامل مع مالكي تيك توك.. انفجار ضخم بـ إسرائيل.. وضبط عمال متورطين بحادث منزل المحلة

تطور مفاجئ.. قرار جديد من متضرري حادث تصادم سيارة حمو بيكا

فرج عامر: الزمالك أقوى فريق في مصر.. والأهلي نادي القرن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الري: إزالة أكثر من ربع مليون مخالفة على نهر النيل والمجاري المائية في 5 سنوات

بفستان مبهج.. سمية الخشاب تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بلوك جديد.. ليلي علوي تبهر متابعيها في ظهور لها