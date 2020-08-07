وزير الاتصالات: تدريب 100 ألف شاب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات، إن الدولة تبذل جهود كبيرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لبناء "مصر الرقمية"، أهمها مشروع مركز الذكاء الصناعي والبحوث التطبيقية.
وأضاف عمرو طلعت، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الهدف من المركز ، بناء منظومات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والتي لها مردود تنموي وإقتصادي ، في مجالات الزراعة و الرعاية الصحية والتخطيط العمراني.
وأشار وزير الإتصالات ، إلى أن المركز حاليا يعمل على أكثر من مشروع ، أهمهم بناء منظومة لمرضى القرنية، التي يتسبب فيها مرض السكري، ومنظومة أخر لترشيد الري، ومنظومة للتعرف على اللغات الحية ، والتخطيط العمراني ، وغيرهم .
ولفت "طلعت " ، إلى أن المركز تم إنشائه العام الماضي ، وأتخذ مقر مؤقت ، في القرية الذكية ، بالجيزة ، ويجري حاليا إنشاء مبنى دائم له ، بمدينة المعرفة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة .
وتابع أن المركز هدفه الأساسي التعامل مع الشركات المختصة في الذكاء الصناعي ، والجامعات العالمية ، لبناء منظومات ، عن طريق فريق يكونه المركز .
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تستهدف تدريب 100 ألف شاب، على تطبيقات الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ، موضحا أن التدريب يتم عن طريق الوسائل التقنية الحديثة أيضا .