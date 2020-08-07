وزير الاتصالات: تدريب 100 ألف شاب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.. فيديو

الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات ، إن الدولة تبذل جهود كبيرة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لبناء "مصر الرقمية"، أهمها مشروع مركز الذكاء الصناعي والبحوث التطبيقية. قال





وأضاف عمرو طلعت، عبر مداخلة هاتفية ، لـ برنامج "هذا الصباح" ، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ، أن الهدف من المركز ، بناء منظومات بإستخدام التكنولوجيا الحديثة ، والتي لها مردود تنموي وإقتصادي ، في مجالات الزراعة و الرعاية الصحية والتخطيط العمراني.





وأشار وزير الإتصالات ، إلى أن المركز حاليا يعمل على أكثر من مشروع ، أهمهم بناء منظومة لمرضى القرنية، التي يتسبب فيها مرض السكري، ومنظومة أخر لترشيد الري، ومنظومة للتعرف على اللغات الحية ، والتخطيط العمراني ، وغيرهم .





ولفت "طلعت " ، إلى أن المركز تم إنشائه العام الماضي ، وأتخذ مقر مؤقت ، في القرية الذكية ، بالجيزة ، ويجري حاليا إنشاء مبنى دائم له ، بمدينة المعرفة ، بالعاصمة الإدارية الجديدة .





وتابع أن المركز هدفه الأساسي التعامل مع الشركات المختصة في الذكاء الصناعي ، والجامعات العالمية ، لبناء منظومات ، عن طريق فريق يكونه المركز .



