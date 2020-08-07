كورونا لا تسافر بالهواء.. برلماني: مصر لن تتعرض لموجة ثانية من الفيروس

استبعد النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعرض مصر لموجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، مؤكدا: "لا يوجد سبب أو دافع لظهور موجة جديدة بعد انحسار الحالية.. كورونا لا تنتشر بين الدول بالهواء".





وشدد "الشورى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، على ضرورة استمرار تطبيق الاجراءات الاحترازية وتنفيذ خطة التعايش مع الفيروس بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حتى يتم القضاء على كورونا نهائيا في مصر بتسجيل صفر إصابات ووفيات.





وتابع: "بعد القضاء على الفيروس داخل مصر، لابد من تحصين الدولة ضد العدوى الخارجية بالكشف الدقيق على السائحين والعائدين من الخارج مع إخضاعهم للحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا ومنع انتقال العدوى حال وجودها".





وحذر النائب من عودة الحياة إلى كامل طبيعتها خلال الفترة الحالية أو التهاون في تطبيق الاجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه حتى في حالة وجود موجة ثانية من الفيروس ستكون أضعف بكثير من الموجة الأولى.





وأرجع أسباب ذلك إلى زيادة وعي المصريين وإدراكهم لخطورة الفيروس، بجانب استعداد الحكومة ووزارة الصحة للتعامل مع هذه الأزمة، فضلا عن تغير عوامل الحرارة واختلاف المناخ حاليا عن مناخ ظهور الموجة الأولى من الفيروس، والتي بدأت في الشتاء.



