بحوزتهم ١٢٠٠ كيلو من أحجار الكوارتز .. ضبط ٣ أشخاص ينقبون عن الذهب بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة أشخاص بأسوان لقيامهم بالبحث والتنقيب غير المشروع عن خام الذهب وبحوزتهما 1200 كيلو جرام من أحجار الكوارتز .





تمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين أبوالريش بمديرية أمن أسوان من ضبط (سيارة نقل) يستقلها ( أحد الأشخاص ) مُحمل عليها (15 جوال يحوى أحجار الكوارتز المستخلص منها خام الذهب وزنت حوالى 600كيلو جرام) .





كما تم ضبط (سيارة نقل) يستقلها (شخصين) مُحمل عليها (15 جوال يحوى أحجار الكوارتز التى تحوى خام الذهب وزنت حوالى 600 كيلو جرام ، عدد 2 ماكينة إنارة ، 3 هيلتى تكسير ، إسطوانة بوتاجاز ) .





و بمواجهة المتهمين إعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بدون تصريح بقصد التربح.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية .