AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: يستحب قضاء أذكار الصباح إذا فات وقتها

السبت 08/أغسطس/2020 - 06:02 ص
الإفتاء: يستحب قضاء
الإفتاء: يستحب قضاء أذكار الصباح إذا فات وقتها
Advertisements
محمد شحتة
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إذا فات وقت أذكار الصباح بفوات وقتها فيستحب قضاؤها عند تذكرها، والأولى قراءة الأذكار في وقتها حتى يُنال أجرُها كاملًا.

وأضافت دار الإفتاء، أن ثواب قراءة الأذكار في وقتها أكثر ثوابًا من قراءتها خارج وقتها، ولكن نرجو من الله تعالى ألَّا يحرم مَن قام بقضاء تلك الأذكار مِن واسع فضله وكرمه وثوابه؛ حيث إن هناك من العلماء من قال: إن ثواب القضاء لا يقل في الأجر عن ثواب الأداء لا سيما إذا فات وقتها بعذر.

واستشهدت بقول شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَثَوَابُ الْقَضَاءِ دُونَ ثَوَابِ الأَدَاءِ، خِلافًا لِمَنْ زَعَمَ اسْتِوَاءَهُمَا] اهـ.

كما قال الإمام عبد الحميد الشرواني في "حاشيته على تحفة المحتاج" (1/ 435، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [(قوله: وثواب القضاء دون ثواب الأداء) ظاهرُهُ وإن فات بعذر، وينبغي أنه إذا فات بعذرٍ وكان عزمه على الفعل، وإنما تركه لقيام العذر به؛ حصل له ثوابٌ على العزم يساوي ثوابَ الأداء أو يزيد عليه] اهـ.

وقال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 13، ط. دار الفكر): [ينبغي لمن كان له وظيفةٌ من الذكر في وقتٍ من ليلٍ أو نهارٍ أو عقب صلاةٍ أو حالةٍ من الأحوال ففاتته؛ أن يتداركها ويأتي بها إذا تمكن منها ولا يهملها، فإنه إذا اعتاد الملازمة عليها لم يعرّضها للتفويت، وإذا تساهل في قضائها سَهُلَ عليه تضييعها في وقتها] اهـ.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أذكار الصباح مكتوبة .. داوم عليها تحفظك من كل شر

وقت أذكار المساء.. وأفضل الأدعية المستحبة يوميا

هل ثواب أذكار المساء إذا قلتها في وقتها مثل ثواب قولها بعد خروج وقتها

فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر يكشف 7 فضائل عظيمة للتوكل على الله.. والإفتاء تجيب عن هل ثواب أذكار المساء في وقتها مثل قولها بعد خروج موعدها المحدد؟

أذكار المساء.. فضل المحافظة عليها وفوائدها

ثواب أذكار المساء.. هل نفس ثوابها إذا فات وقتها؟

ترشيحاتنا

ممثلة مصرية تصادف وجودها في لبنان وقت الانفجار تكشف ساعات من الرعب

هيفاء: منزلي يبعد 500 متر عن موقع تفجير بيروت وتدمر تمامًا

أخبار الفن.. شائعة خطوبة أحمد عز.. تفاصيل مرض محمود ياسين وحقيقة اكتئاب شهيرة.. وعكة صحية لـ فاروق فلوكس

بالتايجر الأبيض.. ريهام أيمن تبرز جمالها بإطلالة صيفية

ليلى علوي في صور خاصة مع عائلتها.. شاهد

20 أغسطس.. آخر فرصة لحجز شقة ضمن الإسكان المتوسط بالتقسيط على 20 سنة.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بترت ساقها.. شاهد ممرضة يفترسها السرطان بسبب محاربتها لكورونا

اعتقدوه قتيلًا.. الصدفة تنقذ رجلًا سقطت فوقه سيارة في انفجار بيروت

نرمين الفقي عروس البحر تحتضن الأمواج بالمايوه.. فيديو