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تعليم

بالشروط والأوراق المطلوبة.. جامعة حلوان تعلن عن فتح باب القبول بالدراسات العليا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:36 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
 أعلنت الإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث عن فتح باب القبول بمرحلة الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان بمراحلها الثلاث ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه) للعام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. 

ويتم فتح باب التقديم  للدراسة وقبول الطلاب الجدد وفقا للمواعيد المحددة على النحو التالى خلال الفصل الدراسي الاول في الفترة من (٩ أغسطس وحتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠) ، عدا كليتي الصيدلة والتربية الفنية في الفترة من (٩ أغسطس حتى ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠)، ويتم التقديم للفصل الدراسي الثاني في الفترة من ( ١ يناير وحتى ٣١ يناير ٢٠٢١). 

وتم تحديد مجموعة من الشروط والأوراق اللازمة للقبول وهي:
1- شهادة المؤهل + معادلة لخريجي الجامعات الغير حكومية من المجلس الأعلى للجامعات. 
2- بيان تقديرات. 
3- أصل شهادة الميلاد. 
4- صورة البطاقه الشخصية. 
5- عدد (٦) صور شخصية. 
6- الموقف من التجنيد للذكور. 
7- شهادة حسن سير وسلوك. 
8- موافقة جهة العمل على التفرغ للدراسة. 

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