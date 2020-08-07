التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

كشف محمد عفيفي المعلق الرياضي عن سر غضب الجماهير المنتمية الى النادى الأهلي وفرحة الزملكاوية بعد إطلاقه أحد الإفيهات فى مباريات الدورى الممتاز.
قال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": لمست غاضبا من جماهير النادى الأهلي وفرحة الزملكاوية نتيجة الافيه الصادر عني فى مباريات الدورى المحلى بعد تسجيل اى فريق هدف ثالث وكنت أقول التالت يوجع.
تابع: انا أطلقت ذلك الافيه قبل مباراة الاهلى والترجى فى نهائى دورى ابطال افريقيا بعام ولم أقصد به ناديا بعينه وكنت أثناء تعليقي أردده عقب تسجيل الهدف الثالث فى مرمى المنافس في الدوري المحلي.
أضاف: التونسي عصام الشوالي معلق كبير وعندما أطلق الافيه الشهير فى مباراة الاهلى والترجي لدى إحراز أنيس البدري ثالث أهداف فريقه فى مرمى محمد الشناوى خرج منه بشكل عفوي ومن العيب القول أنى أخذت الافيه منه وأنا كنت دائم ترديده قبل تلك المباراة بعام.
شدد على أن جماهير الأهلي غاضبة من الافيه الذى رددته ولم أقصد أى فريق به إنما يصدر منى بشكل عفوى فى المقابل ومن الطبيعى تجد فرحة من الجماهير الزملكاوية وهذا شئ طبيعى فى ظل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.
يذكر أنه تم تكريم المعلق الرياضي محمد عفيفي في أولمبياد لندن وريو دى جانيرو فى التعليق على اللعبات الفردية والجماعية وكرة القدم.