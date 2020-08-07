AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:28 م
الاهلى والترجي
الاهلى والترجي
Advertisements
يسرى غازى
كشف محمد عفيفي المعلق الرياضي عن سر غضب الجماهير المنتمية الى النادى الأهلي وفرحة الزملكاوية بعد إطلاقه أحد الإفيهات فى مباريات الدورى الممتاز.

قال محمد عفيفي فى حواره لـ "صدى البلد": لمست غاضبا من جماهير النادى الأهلي وفرحة الزملكاوية نتيجة الافيه الصادر عني فى مباريات الدورى المحلى بعد تسجيل اى فريق هدف ثالث وكنت أقول التالت يوجع.

تابع: انا أطلقت ذلك الافيه قبل مباراة الاهلى والترجى فى نهائى دورى ابطال افريقيا  بعام ولم أقصد به ناديا بعينه وكنت أثناء تعليقي أردده عقب تسجيل الهدف الثالث فى مرمى المنافس في الدوري المحلي.

أضاف: التونسي عصام الشوالي معلق كبير وعندما أطلق الافيه الشهير فى مباراة الاهلى والترجي لدى إحراز أنيس البدري ثالث أهداف فريقه فى مرمى محمد الشناوى خرج منه بشكل عفوي ومن العيب القول أنى أخذت الافيه منه وأنا كنت دائم ترديده قبل تلك المباراة بعام.

شدد على أن جماهير الأهلي غاضبة من الافيه الذى رددته ولم أقصد أى فريق به إنما يصدر منى بشكل عفوى فى المقابل ومن الطبيعى تجد فرحة من الجماهير الزملكاوية وهذا شئ طبيعى فى ظل المنافسة بين قطبي الكرة المصرية.

يذكر أنه تم تكريم المعلق الرياضي محمد عفيفي في أولمبياد لندن وريو دى جانيرو فى التعليق على اللعبات الفردية والجماعية وكرة القدم.

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور
التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور
التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور
التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور
التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أوتوفيستر: مباراة الـ 6 -1 أمام الأهلي سقطة عادية.. فيديو

ترشيحاتنا

بسبب الصراعات والحروب.. خبير بيئي: العالم ينتظر تغييرات كارثية في المناخ

حاملًا علم لبنان.. أحمد عز يطلب من جمهور مسرحيته الوقوف دقيقة حدادا على شهداء بيروت

انفجار بيروت| سيدة لبنانية: أريد بيع جنسيتي.. الشعب لا يستحق كل هذا

بعد الفوز على المصري.. صدارة هدافي الزمالك تشتعل

الأحد.. رئيس الإنجيلية يلقي أولى عظاته بعد قرار عودة الصلوات من كنيسة مصر الجديدة

تفاصيل صفقة العودة.. قصة غضب رمضان صبحي بسبب الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مع ارتفاع الحرارة.. 10 نصائح تحميك من ضربة الشمس

أول طبيبة نساء في الصومال.. حواء عبدي نفذت وصية جدتها وغيرت الواقع الأليم.. صور