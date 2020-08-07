بكري: عبد العال عبر بالبرلمان لبر الأمان في مرحلة بالغة الخطورة.. فيديو





وأكد بكرى خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الدكتور على عبد العال أحد الرجال الذين صمدوا وتحدوا، حيث تحمل مسؤولية مهمة لـ يعبر بالمؤسسة التشريعية لبر الأمان فى مرحلة بالغة الخطورة.





وتابع بكري، خلال هذه الفترة تعرض الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للعديد من السهام المسمومة، ولكنه كان واضحا ومحددا ولا يهتز أمام الحروب التى لا تستثني أحدا من رجال مصر المخلصين.





وأضاف بكرى، نستطيع أن نقول إن هذا البرلمان صمد ووقف خلال الـ 5 سنوات الماضية ودعم مؤسسات الدولة المصرية.





جاء ذلك تعقيبا على حوار صحفي أجرته جريدة الأهرام مع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان.

وجه الإعلامى مصطفى بكري، التحية للدكتور علي عبد العال على ما قدمه خلال رئاسته لمجلس النواب المصري.