تاريخ المواجهات المباشرة بين برشلونة ونابولي قبل مباراتهما في دوري الأبطال





مباراة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما، لذا لم يتم حسم الأمور في تلك الموقعة التي لن تكون سهلة على أي من الفريقين.





وفي ذلك التقرير، نستعرض تاريخ المواجهات المباشرة بين برشلونة ونابولي.





برشلونة لم يواجه نابولي سوى في مباراة وحيدة وهي مباراة الذهاب وهي التي انتهت بالتعادل الإيجابي كما ذكرنا بهدف لكل منهما.





ومع الفرق الإيطالية، واجه برشلونة 9 فرق، في 67 مباراة مختلفة، استطاع الفوز في 30 مباراة منها، وتعادل 19 مباراة، وخسر 15 مباراة.





برشلونة استطاع هز شباك الفرق الإيطالية في 107 مناسبة، أما الفرق الإيطالية فهزت شباك البارسا 67 مرة.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة من كل حدب وصوب، المواجهة القوية بين فريقي برشلونة الإسباني ونظيره نابولي الإيطالي، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.