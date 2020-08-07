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فن

تدهور الحالة الصحية للفنان سناء شافع.. أشرف زكي يكشف المستجدات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:22 م
أشرف زكى - سناء شافع
أشرف زكى - سناء شافع
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سعيد فراج
كشف الفنان الدكتور أشرف زكي (نقيب المهن التمثيلية)، في تصريح مقتضب لـ صدى البلد، إن الفنان سناء شافع بدأت حالته تستقر على ثبات تدهورها في الساعات الأخيرة. 


يأتي ذلك بعدما تعرض سناء شافع، لوعكة صحية في شهر يوليو الماضي، وبدأت حالته في الاستقرار النسبي بعد خضوعه للملاحظة الطبية، لتعود حالته للتدهور مرة أخرى. 

وكان اصيب سناء بمياه على الرئة إثر معاناته من التهاب رئوي، ونُقل، الخميس الماضي، إلى المستشفى ليخضع للرعاية الطبية تحت ملاحظة الأطباء. 

وخرجت العديد من الاقاويل حول تعرضه للاصابة يفيروس كورونا المستجد الا ان الفنان اشرف زكى نفى كل ما تردد جملة وتفصيلا. 
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