محمد رمضان يحتفل بتخطى أغنية أنت جدع 66 مليون مشاهد.. فيديو

وكتب محمد رمضان: انت جدع 66 مليون مشاهدة.. الحمد لله.

كما حقق كليب أغنية "تيك توك" لـ محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.





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وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".





عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده.