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فن

نمبر ون.. عبير صبرى تنشر صورة برفقه محمد رمضان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 03:02 م
عبير صبرى ومحمد رمضان
عبير صبرى ومحمد رمضان
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة عبير صبري جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت عبير صبري بالصورة برفقة النجم محمد رمضان .

وعلقت عبير صبرى قائلة :"مع نمبر ون الفنان المحترم الراقي الخلوق محمد رمضان ..بوم بوم"

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يذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل" خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا  وجومانا مراد  وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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