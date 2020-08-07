أخبار الرياضة.. مدير بيراميدز في إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي.. تعليق مؤثر من زوجه الخطيب عقب سرقة منزلهم

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أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي، وستعلن عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.









كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.









عادل الفرنسي كريم بنزيما النتيجة لريال مدريد في شباك نظيره مانشستر سيتي، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.









علقت نرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على واقعة تعرض المنزل لـ السرقة اليوم.









رد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على الانتقادات التي وجهت له من قبل بعض جماهير نادي القلعة البيضاء على مواقع التواصل الإجتماعي.













كشف المستشار مرتضى منصور رئيس النادي عن أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، جاء بالتعيين في مجلس إدارة نادي الزمالك سابقا بسبب صداقته مع ممدوح عباس.







