باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي، وستعلن عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري ، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.





وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن دخول نادي بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائيا.





وعلم صدي البلد، أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز متواجد فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.





وعرضت إدارة بيراميدز على هدرسفيلد الإنجليزي 105 ملايين جنيه لشراء رمضان صبحي بصفة نهائية.

وتدرس إدارة هدرسفيلد الإنجليزي العروض التي تلقاها رمضان صبحي وأبرزها الدوري الفرنسي والألماني والتركي.

وعرضت أيضا إدارة النادي الأهلي في الأيام الماضية على هدرسفيلد الإنجليزي 2 مليون ونصف المليون جنيه استرليني، فيما رفضه النادي الإنجليزي.





