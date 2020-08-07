AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:55 م
بيراميدز والاهلي
بيراميدز والاهلي
Advertisements
حسن العمدة
أشهر قليلة تفصل الأندية عن الميركاتو الصيفي، وستعلن عن اللاعبين المنضمين حديثا لصفوفها، وهناك بعض الفرق لا تزال تدخل فى صراعات من أجل ضم لاعبين داخل الدوري المصري، رغم توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وترددت أنباء في الآونة الأخيرة عن دخول نادي بيراميدز فى مفاوضات قوية مع إدارة هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي نهائيا.

وعلم صدي البلد، أن ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز متواجد فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

وعرضت إدارة بيراميدز على هدرسفيلد الإنجليزي 105 ملايين جنيه لشراء رمضان صبحي بصفة نهائية.

وتدرس إدارة هدرسفيلد الإنجليزي العروض التي تلقاها رمضان صبحي وأبرزها الدوري الفرنسي والألماني والتركي.

وعرضت أيضا إدارة النادي الأهلي في الأيام الماضية على هدرسفيلد الإنجليزي 2 مليون ونصف المليون جنيه استرليني، فيما رفضه النادي الإنجليزي.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الزمالك : مرتضى يتمنى شفاء حفيد الخطيب .. وصفقات متبادلة مع بيراميدز .. وزيادة عقد كارتيرون

المدير الفني يحدد مصيره.. بيراميدز يفتح ملف أحمد حمود لحسم استمراره

الرابع في الطريق.. صفقة جديدة من الأهلي إلى بيراميدز

بعد خروجه من حسابات فايلر.. بيراميدز يقترب من ضم الصفقة الرابعة من الأهلي

بيراميدز يحسم جدل ضم رمضان صبحي

فيديو جراف.. نجم بيراميدز يرحب بالانتقال للأهلي

ترشيحاتنا

انهيارات وتصدعات| زلزال بقوة 4.9 يضرب ولاية ميلة بالجزائر.. صور

لن أكذب من أجل الزمالك.. ميدو يرد على هجوم جماهير الأبيض

إنبي يكشف حقيقة تقديم بيراميدز عرضا بـ 25 مليونا لضم أسامة جلال

التالت يوجع| محمد عفيفي يكشف سر غضب الأهلاوية وفرحة الزملكاوية.. صور

مرتضى منصور يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع تركي آل الشيخ

باي باي أبو التفانين حدوتة| مدير بيراميدز فى إنجلترا لإنهاء صفقة رمضان صبحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان مجسم .. كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

مواصفات سكودا سوبيرب skoda superb 2020 في مصر .. فيديو وصور

رمي الفؤوس.. وسيلة غير تقليدية للتنفيس عن الغضب المكبوت في زمن كورونا