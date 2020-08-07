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رياضة

شادي محمد يكشف لـ صدى البلد تأثير رحيل رمضان صبحي على الأهلي

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 10:17 م
رمضان صبحي صانع ألعاب
رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
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ياسمين تيسير
كشف شادي محمد نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رأيه في مدى تأثر الفريق حال رحيل رمضان صبحي نجم الفريق خاصة عقب انتهاء إعارته مع الفريق وضرورة عودته لفريقه الإنجليزي هدرسفيلد. 

وأكد شادي محمد في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن رمضان صبحي لاعب كبير ومميز وأضاف الكثير للفريق ولكن الأهلي فريق كبير ولا يتأثر برحيل أي لاعب مهما كان، مشددا أن محمود الخطيب رئيس النادي الحالي رحل عن الفريق واستمر في حصد البطولات والألقاب.


وتابع أن جيل عماد متعب وشادي محمد اعتزل ومازال الفريق قادرا على حصد البطولات. 

وأكمل أن جميع لاعبي الفريق قادرين على تعويض رحيل رمضان صبحي مشددا أن أي لاعب ينضم للأهلي من المؤكد أنه يملك إمكانيات ومهارات رائعة قادر على إضافتها للفريق.

أما عن فرص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا فأكد أن الأهلي لا يخوض بطولة إلا بهدف التتويج بها، مشددا أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق عليه أن يتعامل مع مباريات الدوري كفترة إعداد للبطولة الأفريقية.

وتابع أن لا بد أن يتم تحديد قوام أساسي للأهلي خلال الفترة المقبلة وأن تكون تلك المجموعة هي تشكيل الفريق أيضا في البطولة الافريقية.
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