قفشة يستعد لـ مواجهة إنبي بـ نيولوك جديد.. صور

ونشر قفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورا له بـ نيولوك جديد استعدادا لـ مباراة إنبي.





وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل في الدوري.





وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.



