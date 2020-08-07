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رياضة

قفشة يستعد لـ مواجهة إنبي بـ نيولوك جديد.. صور

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
استعد محمد مجدي قفشة نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي لـ مباراة الفريق أمام إنبي التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

ونشر قفشة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " صورا له بـ نيولوك جديد استعدادا لـ مباراة إنبي.

وخاض الأهلي مرانه في التاسعة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إنبي التي تقام يوم الأحد المقبل في الدوري.

وحرص فايلر، على عقد محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران؛ للتأكيد على بعض الجوانب الفنية التي يرغب في تنفيذها خلال المران.

قفشة يستعد لـ مواجهة إنبي بـ نيولوك جديد.. صور
قفشة يستعد لـ مواجهة إنبي بـ نيولوك جديد.. صور
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