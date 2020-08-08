الإسماعيلي يجهز شيلونجو ببرنامج مكثف

انتظم المهاجم الناميبي بنسون شيلونجو في تدريبات الإسماعيلي، بعد عودته من بلاده، حيث غاب عن الفريق ما يزيد على 3 أشهر.





ويسعى الجهاز الفني للدراويش بقيادة الفرنسي ديديه جوميز لوضع برنامج تدريبي مكثف للاعب، حتى يستعيد جاهزيته للمباريات فى أسرع وقت.





واقتصر تدريب شيلونجو الأول على الجري حول الملعب، لعدم اكتمال جاهزيته.





وكان الفريق قد استعاد فى وقت سابق جهود الغيني بيكيتي سيلفا ويتبقى الثلاثي همام طارق وفخر الدين بن يوسف وباتريك كادو، الذين لم يتحدد موعد وصولهم حتى الآن.



