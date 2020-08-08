المصري: لا نستحق الهزيمة من الزمالك وتعرضنا للظلم.. فيديو

قال حسن عمار، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، إن فريقه لا يستحق الهزيمة أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما، الخميس.

وأضاف حسن عمار ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن المصري كان يستحق نقطة على الأقل، مشيرًا إلى أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح في اللقاء.





كما أوضح عمار أن الحكم محمد عادل، تجاهل تقنية الفار في أكثر من قرار خلال المباراة، وهذا ليس رأي الخاص لكن رأي الكثير من المحللين والنقاد، وعلى رأسهم أحمد حسام ميدو.





وأكد أنه لا يطالب بإعادة المباراة ولا الحصول على نقاط اللقاء، بل طلباته تتمثل فقط في عدم إسناد إدارة مباريات فريقه المقبلة للحكم محمد عادل.



