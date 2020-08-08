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منوعات

تحركوا من أجلنا كفاكم تصفيقا.. احتجاجات آلاف الأطباء والممرضات البريطانيين

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:28 ص
احتجاجات لندن
احتجاجات لندن
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عزة عاطف
بالتزامن مع الاحتجاجات الأخيرة في لندن يخطط الآلاف من المتظاهرين من الأطباء والممرضين في المعهد الوطني البريطاني للخروج إلى الشوارع في نهاية هذا الأسبوع بعد استبعادهم من قرار رفع أجور القطاع العام التي تم الإعلان عنها مؤخرًا رغم جهودهم في محاربة تفشي فيروس كورونا طوال الفترة الماضية.

تقول منظمة Unite التي تضم 100000 ألف عضو في الخدمة الصحية بأنها تدعم أولئك الذين يرغبون في حضور الاحتجاجات المتباعدة اجتماعيًا، تحت شعار "لقد صفقتم لنا .. اليوم تحركوا من أجلنا".
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وذلك من أجل أن تتمكن الحكومة البريطانية من رؤية عمق الاستياء والإحباط بين الأطباء وموظفي الرعاية الصحية، بعد جهودهم في الخطوط الأمامية لمحاربة الفيروس المستجد.

كان المستشار «ريشي سوناك» قد أعلن الشهر الماضي عن زيادة الأجور بنسبة 3.1٪ لـ 900 ألف عامل في القطاع العام، بما في ذلك كبار الأطباء والمعلمين وضباط الشرطة.

ولم يتم تضمين الممرضات لأنهم تفاوضوا على صفقة منفصلة لمدة ثلاث سنوات في عام 2018، كما تم استبعاد الأطباء المبتدئين لأنهم وافقوا على صفقة جديدة مدتها أربع سنوات العام الماضي.

وتأتي الزيادة التالية المستحقة للأجور في أبريل 2021، لكن النقابات تنادي بأن الحكومة يجب عليها تقديم الشكر هذا العام لموظفي NHS على تضحياتهم أثناء الوباء.

سار مئات من العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا إلى داونينج ستريت يوم الأربعاء الماضي حاملين لافتات كتب عليها "التصفيق لن يدفع فواتيري" و"لقد ساعدناكم على العيش، والآن ساعدونا في البقاء على قيد الحياة".

يتم تنظيم مظاهرة في لندن صباح يوم السبت بالإضافة إلى مدن وبلدات أخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية.

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