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فن

ليلى علوي في صور خاصة مع عائلتها.. شاهد

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:26 ص
ليلى علوي مع عائلتها
ليلى علوي مع عائلتها
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نبيل العدوى
نشرت الفنانة ليلى علوي عدد من الصور الخاصة بصحبة أفراد عائلتها بموقع انستجرام، وإنهالت التعليقات التي أثنت على جمالها وحيويتها.

كانت النجمة ليلى علوي علّقت على الانفجار الأليم  الذي وقع  في العاصمة اللبنانية بيروت.  

وغردت الفنانة ليلى علوي من خلال حسابها الشخصي "تويتر": "لبنان وشعبها قادرين على تخطي الأزمة وهتفضل دايما في عيوننا لبنان الجميلة. حفظ الله لبنان وشعبها من كل مكروه.. وأعانهم الله على مصابهم". 

وقال رئيس الصليب الأحمر اللبناني لقنوات تليفزيونية محلية، إن عدد القتلى جراء الانفجار الهائل الذي هز بيروت أمس الثلاثاء يتجاوز 100 وإن مزيدًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض. 

ليلى علوي في صور خاصة مع عائلتها.. شاهد
ليلى علوي في صور خاصة مع عائلتها.. شاهد
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