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جورج قرداحي: النظام السياسي اللبناني المتشابك هو المسئول عن انفجار مرفأ بيروت.. فيديو

السبت 08/أغسطس/2020 - 01:44 ص
جورج قرداحي
جورج قرداحي
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محمد حليم قنديل

قال الاعلامي جورج قرداحي , إن النظام السياسي اللبناني المتشابك المتصالح هو المسئول عن أنفجار "مرفأ بيروت".


وأضاف جورج قرداحي خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة الاولي المصرية, أن كارثة انفجار مرفأ جاءت وسط معانأة الشعب اللبناني من أزمة سياسية واقتصادية وصحية.


وتابع الاعلامي جورج قرداحي أننا لا نستطيع إزاحة الآلم من أرواحنا ووجهونا لان بيروت الان تلملم جرحها وتحاول ضم نزيفها.


وأوضح جورج قرداحي أن مدينة بيروت الان مدينة حزينة تعيش في مآساة كاملة من فقدها لمئات من مواطنيها.


وأشار إلي أن النظام الحالي فاسد لانه يسود به نظام التفرقة بين اللبنانين والنظام الحالي يتنافس علي الشر وليس الخير.

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