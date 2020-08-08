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فن

شوفتك قمر طالع..عمر كمال يشارك جمهوره صورة جديدة من دبي

السبت 08/أغسطس/2020 - 03:38 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة بدبي  عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب عمر كمال معلقا علي الصورة: شوفتك قمر طالع .. واحمر خدود فاقع.

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
نجم النجوم ، القمر بزيادة ، هتولع الدنيا 

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وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

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