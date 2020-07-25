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فن

استجمام قبل الحفلات.. عمر كمال يشارك جمهوره صورة بحمام السباحة

السبت 25/يوليه/2020 - 07:03 ص
عمر كمال
عمر كمال
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ميرنا محمود
نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة  بحمام السباحة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وكتب عمر كمال معلقا علي الصورة: استجمام قبل الشغل و الحفلات 

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
نجم النجوم ، القمر بزيادة ، هتولع الدنيا 

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وكان عمر كمال طرح مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.
نشر مغني المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

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استجمام قبل الشغل والحفلات 😍

A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on

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