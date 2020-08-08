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أخبار البلد

أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور

السبت 08/أغسطس/2020 - 05:47 ص
أهالي ضحايا المصريين
أهالي ضحايا المصريين
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نورهان خفاجي - عدسة: أحمد بيسو
شهد محيط مطار القاهرة الدولي، وصول أهالي المصريين ضحايا انفجار مرفأ لبنان، لإستقبال جثامين ذويهم الضحايا القادمين من بيروت، بعد إنهاء إجراءاتهم عن طريق السفارة المصرية في لبنان.

ويصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران القادمة، جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ. 

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.
أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور
أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور
أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور
أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور
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