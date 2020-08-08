أهالي ضحايا المصريين في تفجير بيروت يصلون مطار القاهرة لاستقبال الجثامين.. فيديو وصور

شهد محيط مطار القاهرة الدولي، وصول أهالي المصريين ضحايا انفجار مرفأ لبنان، لإستقبال جثامين ذويهم الضحايا القادمين من بيروت، بعد إنهاء إجراءاتهم عن طريق السفارة المصرية في لبنان.





ويصل بعد قليل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران القادمة، جثامين الضحايا الثلاثة في الانفجار المدمر الذي وقع الثلاثاء الماضي، بميناء بيروت البحري، وأسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتضرر منشآت العاصمة اللبنانية وأبنيتها بشكل بالغ.



